Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу про нову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу про нову допомогу Україні
Радник президента США заявив про намір адміністрації Байдена надіслати запит Конгресу упродовж перехідного періоду
фото з відкритих джерел

Байден дасть сигнал Конгресу про додаткові кошти для України на 2025 рік

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу для виділення додаткових коштів Україні. Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу в Білому Домі.

«Протягом наступних двох місяців адміністрація дасть сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України на 2025 рік, щоб вони могли мати найкращу можливу позицію, найсильнішу можливу позицію для переговорів, щоб вони досягли своїх цілей, щоб вони перемогли за столом переговорів», – сказав Салліван.

За словами посадовця, Байден чітко дав зрозуміти і наказав своїй команді гарантувати, що кожен долар, який Конгрес надасть йому, уповноважить витратити, він витратить від імені України до того, як піде з посади. Салліван заявив, що «це не долари, які він (Байден – «Главком») кладе в літак і летить через океан, це долари, які він інвестує в американську оборонно-промислову базу».

«Коли ми постачаємо зброю Україні, ми виготовляємо нову зброю, щоб передати її американським військовим. Усі ці долари будуть витрачені, будуть зобов’язані до моменту, коли він піде з посади 20 січня», – сказав Салліван.

Салліван наголосив, що адміністрація бачить необхідність і логіку пошуку додаткових ресурсів на 2025 рік, оскільки робить те, про що їх просив Конгрес, тобто розподіляє кошти, які їм надали на 2024 рік.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден США фінансування військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
8 листопада, 11:54
Байден запросив трампа в Білий дім
Байден запропонував Трампу зустрітись у Білому домі: що обговорюватимуть
7 листопада, 03:04
Військові США готові на випадок заворушень у день виборів
Військові у США у бойовій готовності через можливі заворушення – CNN
4 листопада, 08:55
Дональд Трамп танцює на сцені під час передвиборчого мітингу в Грінсборо, штат Північна Кароліна, 2 листопада
Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України
4 листопада, 08:52
США профінансували мобільні вогневі групи для України
Мобільні вогневі групи, які профінансували США, збили за рік більше 200 БпЛА
4 листопада, 06:26
США посилять військову присутність на Близькому Сході
США перекидають на Близький Схід додаткові війська – Пентагон
2 листопада, 02:01
Камала Гарріс бачить ризики того, що «Путін сидітиме у Києві», якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу
Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа «Путін сидітиме у Києві»
22 жовтня, 10:14
Основними джерелами фінансування війни історично залишаються тільки запозичення та податки
Податок на перемогу, або Як фінансуються війни? Повчальна арифметика для України авторська стаття
18 жовтня, 09:01
США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО
США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО
16 жовтня, 17:34

Політика

Будинки затоплені, доріг нема: Сицилія пішла під воду через потужні зливи
Будинки затоплені, доріг нема: Сицилія пішла під воду через потужні зливи
Команда Трампа готується до масової «чистки» Пентагону – Reuters
Команда Трампа готується до масової «чистки» Пентагону – Reuters
Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу про нову допомогу Україні
Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу про нову допомогу Україні
Стало відомо, чому Маск дратує наближених до Трампа
Стало відомо, чому Маск дратує наближених до Трампа
Суд відхилив позови грузинської опозиції за результатами парламентських виборів
Суд відхилив позови грузинської опозиції за результатами парламентських виборів
США відкрили нову ракетну базу на півночі Польщі
США відкрили нову ракетну базу на півночі Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
45K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
9732
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
5237
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні

Новини

Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua