Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу про нову допомогу Україні

Байден дасть сигнал Конгресу про додаткові кошти для України на 2025 рік

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу для виділення додаткових коштів Україні. Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу в Білому Домі.

«Протягом наступних двох місяців адміністрація дасть сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України на 2025 рік, щоб вони могли мати найкращу можливу позицію, найсильнішу можливу позицію для переговорів, щоб вони досягли своїх цілей, щоб вони перемогли за столом переговорів», – сказав Салліван.

За словами посадовця, Байден чітко дав зрозуміти і наказав своїй команді гарантувати, що кожен долар, який Конгрес надасть йому, уповноважить витратити, він витратить від імені України до того, як піде з посади. Салліван заявив, що «це не долари, які він (Байден – «Главком») кладе в літак і летить через океан, це долари, які він інвестує в американську оборонно-промислову базу».

«Коли ми постачаємо зброю Україні, ми виготовляємо нову зброю, щоб передати її американським військовим. Усі ці долари будуть витрачені, будуть зобов’язані до моменту, коли він піде з посади 20 січня», – сказав Салліван.

Салліван наголосив, що адміністрація бачить необхідність і логіку пошуку додаткових ресурсів на 2025 рік, оскільки робить те, про що їх просив Конгрес, тобто розподіляє кошти, які їм надали на 2024 рік.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.