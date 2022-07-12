  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. США і Японія обговорять нові санкції проти Росії
рус
    Політика

    США і Японія обговорять нові санкції проти Росії

    Міністри фінансів США і Японії обговорять нові санкції проти Росії - США і Японія обговорять нові санкції проти Росії
    Міністри фінансів США і Японії обговорять нові санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    США продовжать переговори з Японією про встановлення обмеження ціни на російську нафту

    Міністр фінансів США Джанет Єллен спільно з міністром фінансів Японії Шунічі Судзукі обговорять подальше посилення економічних санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Передбачається, що міністри продовжать переговори про встановлення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити прибуток Москви і допомогти знизити ціни на енергоносії.

    Обидві сторони, швидше за все, підтвердять відповідність ціновій стелі, але зупиняться перед досягненням будь-якої конкретної угоди за схемою.

    Зустріч Єллен також буде присвячена роботі з Японією та іншими партнерами по створенню більш міцних і стійких ланцюжків поставок, щоб допомогти знизити ціни для споживачів у Сполучених Штатах, де інфляція досягає 40-річного максимуму.

    У середу Єллен вирушить до Індонезії, щоб зустрітися з Судзукі та іншими фінансовими чиновниками «Групи 20» під час їхніх зустрічей 15-16 липня.

    До слова, у владних колах Євросоюзу ведеться робота над новими заходами, що дозволять краще контролювати виконання санкцій проти Росії всередині блоку.

    Читайте також: Світовий добробут настане після краху Росії


    Теги: інфляція росія окупанти США Японія санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США і Японія обговорять нові санкції проти Росії