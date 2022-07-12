США і Японія обговорять нові санкції проти Росії

США продовжать переговори з Японією про встановлення обмеження ціни на російську нафту

Міністр фінансів США Джанет Єллен спільно з міністром фінансів Японії Шунічі Судзукі обговорять подальше посилення економічних санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Передбачається, що міністри продовжать переговори про встановлення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити прибуток Москви і допомогти знизити ціни на енергоносії.

Обидві сторони, швидше за все, підтвердять відповідність ціновій стелі, але зупиняться перед досягненням будь-якої конкретної угоди за схемою.

Зустріч Єллен також буде присвячена роботі з Японією та іншими партнерами по створенню більш міцних і стійких ланцюжків поставок, щоб допомогти знизити ціни для споживачів у Сполучених Штатах, де інфляція досягає 40-річного максимуму.

У середу Єллен вирушить до Індонезії, щоб зустрітися з Судзукі та іншими фінансовими чиновниками «Групи 20» під час їхніх зустрічей 15-16 липня.

До слова, у владних колах Євросоюзу ведеться робота над новими заходами, що дозволять краще контролювати виконання санкцій проти Росії всередині блоку.

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