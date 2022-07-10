ЄС боїться розлютити національні уряди через санкції проти РФ

В Євросоюзі немає єдиного органу, який контролював би виконання антиросійських обмежень

У владних колах Євросоюзу ведеться робота над новими заходами, що дозволять краще контролювати виконання санкцій проти Росії всередині блоку. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерела, в основі проблеми за дотриманням виконання санкцій країнами ЄС лежить розподіл повноважень між Брюсселем, який їх встановлює, і численними національними міністерствами, наглядовими органами та галузевими групами, які мають тлумачити та безпосередньо впроваджувати ці обмеження в життя.

Санкції покликані вдарити по російській економіці, фінансовому сектору, військовій і політичній еліті, утримуючи російські гроші та активи всередині блоку ЄС і різко обмежуючи торгові та фінансові зв’язки з Росією. Але в ЄС немає централізованого відділу контролю за дотриманням законодавства, подібного до Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), який може стягувати фінансові штрафи за обхід санкцій у країні та за кордоном.

В WSJ зазначають, що перешкодою на шляху ефективного виконання антиросійських санкцій всередині ЄС є побоювання влади блоку розлютити національні уряди. Крім того, Брюссель має обмежені повноваження для розслідування та виклику порушників санкцій.

Наразі найбільш вразливою сферою застосування європейських санкцій є спроба виявити та заморозити гроші, активи та компанії, якими володіють у Європі десятки російських олігархів, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним. Складнощі, зокрема, викликають спроби визначити справжніх власників активів, які можуть оформлятися на закордонні компанії і трасти або на родичів.

Нагадаємо, сім керівників банків, які допомагають армії РФ, досі не під санкціями.

Тим часом ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України.

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