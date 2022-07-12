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    Політика

    США нададуть Чехії понад $10 млн на допомогу українським біженцям

    США виділять міжнародним організаціям у Чехії $10,2 млн для підтримки українських біженців - США нададуть Чехії понад $10 млн на допомогу українським біженцям
    США виділять міжнародним організаціям у Чехії $10,2 млн для підтримки українських біженців
    фото з відкритих джерел

    США демонструють солідарність із Чеською Республікою та народом України

    США виділять $10,2 млн організаціям у Чехії, які підтримують українських біженців. Про це повідомило американське посольство у Празі.

    Уточнюється, що кошти буде надано на підтримку роботи Міжнародної організації з міграції, Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ООН), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Всесвітньої організації охорони здоров'я у країні.

    «Цим фінансуванням США демонструють солідарність із Чеською Республікою та народом України», – йдеться у повідомленні.

    Американська дипмісія також навела слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що з початку військової операції в Україні понад 11 млн людей були змушені залишити свої будинки. При цьому всього допомоги потребують 15,7 млн осіб, зазначив політик.

    Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн. А ще Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.

    Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США нададуть Чехії понад $10 млн на допомогу українським біженцям