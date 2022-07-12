Конгресменка США закликала Єрмака піти у відставку

Спартц стверджує, що Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти неї

Представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на її сайті.

«Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з уже сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими після того, як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно», – зазначила Спартц.

За її словами, Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти неї. «На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене», – повідомила Спартц.

Нагадаємо, минулого тижня Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення когресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.