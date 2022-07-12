Окупанти готуються до бойових дій у Херсоні – ISW

Російські війська готуються до бойових дій у місті на випадок, якщо український контрнаступ досягне Херсона

В Херсоні російські війська готуються до бойових дій в умовах міста. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська не розпочинали наступальних дій на південному напрямку та зосередилися на утриманні своїх оборонних позицій. Окупанти продовжували завдавати авіаційних, артилерійських і ракетних ударів по всій південній лінії зіткнення.

Тим часом українські війська вдарили по російських складах боєприпасів та командних пунктах у Херсоні та Запорізькій області.

Окупанти перенесли місце розвантаження військової техніки з Олешок до Раденська – подалі від Херсона, ймовірно, у відповідь на посилення ударів ЗСУ по російській військовій інфраструктурі в місту та його околицях.

З посиланням на ексрадника голови Херсонської ОВ Сергія Хланя ISW повідомив, що російські війська готуються до бойових дій у місті на випадок, якщо український контрнаступ досягне Херсона, і посилили заходи безпеки та фільтрації навколо міста.

Нагадаємо, напередодні українські воїни відзвітували про успіхи на півдні. Збройні сили України знищили на півдні 15 військових та понад 60 одиниць техніки.

Також ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).

Тим часом Турчинов пояснив, чому не можна говорити про наступальні плани ЗСУ.

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