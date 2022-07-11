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    Думки вголос

    Світовий добробут настане після краху Росії

    • Ростислав Павленко

      Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

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    Росіяни змушені повертатись до застарілих технологій - Світовий добробут настане після краху Росії
    Росіяни змушені повертатись до застарілих технологій
    фото з відкритих джерел

    Росіяни шукають варіанти, як пережити санкції

    Держсекретар США Ентоні Блінкен пов'язав протести у Шрі-Ланці з блокуванням Росією українського зерна. Він додав, що наслідки також видно у Таїланді, де ціни на добрива «піднялися до небес» через блокаду.

    Розблокування українського зернового експорту стає нагальною задачею не лише для України, а й для партнерів. Лише відправивши рашистів на дно, можна буде відновити світову торгівлю і добробут.

    Перше. Між тим російському диктатору мало угробити свою країну – втягує у своє безумство усіх, кого може. Міжнародне рейтингове агентство Fitch повідомило, що Білорусь слідом за Росією чекає дефолт через рішення платити по єврооблігаціях не в доларах, а в білоруських рублях на рахунки в «Білорусьбанку».

    Друге. Депутати парламенту Фінляндії підтримали законопроект, який дозволить встановити бар'єри на кордоні з Росією завдовжки 1300 кілометрів.

    Третє. МЗС Канади оголосило про плани розширити антиросійські санкції в нафтогазовому та хімічному секторах економіки.

    Додаткові обмеження торкнуться трубопроводів, виробництва металів, комп'ютерного та електроустаткування.

    Четверте. У РФ через санкції знову почали користуватися Blu-ray та DVD.

    Продаж програвачів Blu-ray зріс на 500%, а CD- і DVD-дисків – на 100%.

    Це пов'язано з відходом із РФ західних кінокомпаній та стрімінгів внаслідок санкцій.

    У Росії шукають варіантів, які переживуть санкції. Можливо, і до бобінних магнітофонів і комп’ютерів на перфокартах повернуться.

    П'яте. Повернення в минуле, можливо, дозволить рашистам заспокоїти розхитані нерви.

    За 6 місяців 2022 року росіяни витратили на антидепресанти 3,6 млрд рублів – це на 87% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь росія окупанти США санкції війна ціни Україна дефолт окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Світовий добробут настане після краху Росії