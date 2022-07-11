Світовий добробут настане після краху Росії

Росіяни шукають варіанти, як пережити санкції

Держсекретар США Ентоні Блінкен пов'язав протести у Шрі-Ланці з блокуванням Росією українського зерна. Він додав, що наслідки також видно у Таїланді, де ціни на добрива «піднялися до небес» через блокаду.

Розблокування українського зернового експорту стає нагальною задачею не лише для України, а й для партнерів. Лише відправивши рашистів на дно, можна буде відновити світову торгівлю і добробут.

Перше. Між тим російському диктатору мало угробити свою країну – втягує у своє безумство усіх, кого може. Міжнародне рейтингове агентство Fitch повідомило, що Білорусь слідом за Росією чекає дефолт через рішення платити по єврооблігаціях не в доларах, а в білоруських рублях на рахунки в «Білорусьбанку».

Друге. Депутати парламенту Фінляндії підтримали законопроект, який дозволить встановити бар'єри на кордоні з Росією завдовжки 1300 кілометрів.

Третє. МЗС Канади оголосило про плани розширити антиросійські санкції в нафтогазовому та хімічному секторах економіки.

Додаткові обмеження торкнуться трубопроводів, виробництва металів, комп'ютерного та електроустаткування.

Четверте. У РФ через санкції знову почали користуватися Blu-ray та DVD.

Продаж програвачів Blu-ray зріс на 500%, а CD- і DVD-дисків – на 100%.

Це пов'язано з відходом із РФ західних кінокомпаній та стрімінгів внаслідок санкцій.

У Росії шукають варіантів, які переживуть санкції. Можливо, і до бобінних магнітофонів і комп’ютерів на перфокартах повернуться.

П'яте. Повернення в минуле, можливо, дозволить рашистам заспокоїти розхитані нерви.

За 6 місяців 2022 року росіяни витратили на антидепресанти 3,6 млрд рублів – це на 87% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Джерело: блог Ростислава Павленка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.