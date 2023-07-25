США викрили, яку операцію готують росіяни в Чорному морі

Росіяни готують операцію під чужим прапором

Низка ударів РФ по Одесі та дунайській інфраструктурі, а також відмова від «зернової угоди» свідчать про те, що Росія затіває операцію під чужим прапором у Чорному морі. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу.

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«У нас є інформація, що свідчить про те, що вони (росіяни – «Главком»), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони загрожували судам, що діють у міжнародних водах, після чого сьогодні відбулася атака на Дунаї», – зауважив посадовець.

За його словами, США продовжать консультуватися з партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

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Однак Міллер наголосив, що ідеальне рішення, яке дозволило б Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без відновлення морських шляхів неможливе.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

До слова, директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що РФ може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.