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Росія готує провокації у Чорному морі – ЦРУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія готує провокації у Чорному морі – ЦРУ
ЦРУ: «Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під хибним прапором»
фото з відкритих джерел

Москва, атакуючи судна у Чорному морі, може звинуватити Україну

Російська Федерація може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна у Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс, повідомляє CNN.

«Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під хибним прапором. Вони розглядають способи, якими можуть здійснювати напади на судна в Чорному морі, а потім будуть намагатися звинуватити в цьому українців», – сказав  Бернс.

За словами очільника ЦРУ, подібні операції РФ уже фіксувались напередодні широкомасштабної війни.

Нагадаємо, порівняно з попереднім тижнем, кількість суден, охочих забрати зернові вантажі з чорноморської акваторії, цього тижня скоротилася на 35%.

До слова, заступник голови МЗС Росії Сергій Вершинін заявив, що РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів.

Теги: ЦРУ корабель росія провокація Чорне море

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