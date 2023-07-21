Росія готує провокації у Чорному морі – ЦРУ

ЦРУ: «Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під хибним прапором»

Москва, атакуючи судна у Чорному морі, може звинуватити Україну

Російська Федерація може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна у Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс, повідомляє CNN.

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«Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під хибним прапором. Вони розглядають способи, якими можуть здійснювати напади на судна в Чорному морі, а потім будуть намагатися звинуватити в цьому українців», – сказав Бернс.

За словами очільника ЦРУ, подібні операції РФ уже фіксувались напередодні широкомасштабної війни.

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Нагадаємо, порівняно з попереднім тижнем, кількість суден, охочих забрати зернові вантажі з чорноморської акваторії, цього тижня скоротилася на 35%.

До слова, заступник голови МЗС Росії Сергій Вершинін заявив, що РФ нібито має намір оглядати судна в Чорному морі перед тим, як вживати щодо них якихось заходів.