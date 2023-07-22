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Удар авіабомбами по Нью-Йорку на Донеччині: є загиблі й поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар авіабомбами по Нью-Йорку на Донеччині: є загиблі й поранені
РФ вже неоднаразово скидала на Нью-Йорк авіабомби
фото з відкритих джерел

Внаслідок російського теракту загинули четверо людей, троє зазнали поранень

21 липня близько 19:05 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк м. Торецька на Донеччині, застосувавши авіабомби ФАБ-250.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди. Остаточна кількість постраждалих від обстрілу встановлюється. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що російські військові здійснили три авіаційні удари по селищу Нью-Йорк. Було відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та одного чоловіка. 

Нагадаємо також, що  21 липня російські війська обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.

Триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Теги: Донеччина війна окупанти обстріл прокуратура злочин

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