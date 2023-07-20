Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих

Щодо матеріальних втрат, то остаточний підрахунок ще не завершений

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області», – зазначив він.

Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточний підрахунок ще не завершений.

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«Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян», – заявив Кличенко.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.