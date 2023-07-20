Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
фото з відкритих джерел

Щодо матеріальних втрат, то остаточний підрахунок ще не завершений

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області», – зазначив він.

Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточний підрахунок ще не завершений.

«Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян», – заявив Кличенко.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
Теги: окупанти Миколаїв Ігор Клименко Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Миколаєві уже двоє загиблих від нічної ворожої атаки
Обстріл Миколаєва: рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки
Сьогодні, 17:16
Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Вчора, 18:50
Ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 на Торецьк
Прикордоння під масованим обстрілом та запуск дронів на півдні: яка ситуація в регіонах
15 липня, 09:53
Атака на Київщину: рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
Атака на Київщину: рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
11 липня, 08:36
У Мелітополі російських військових більше, ніж місцевих мешканців
У Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах
11 липня, 08:00
Внаслідок падіння уламків дрона виникло загоряння травʼяного настилу
Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)
11 липня, 06:32
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка
Росіяни наступають із чотирьох напрямків: ЗСУ відбили 30 атак
5 липня, 18:57
Враг ударил, вероятно, из реактивных систем залпового огня
Оккупанты ударили по школе на Донбассе: есть погибшие и раненые (фото)
30 червня, 19:59
Станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів
Розвідники знищили російську станцію радіоелектронної боротьби (відео)
28 червня, 13:43

Події в Україні

Окрім дітей, окупанти вивозили до РФ літніх українців й змушували їх здавати кров – ЗМІ
Окрім дітей, окупанти вивозили до РФ літніх українців й змушували їх здавати кров – ЗМІ
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
Підрив Каховської ГЕС: Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару РФ у Миколаєві: загинуло двоє людей (фото)
Рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару РФ у Миколаєві: загинуло двоє людей (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
85K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
48K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
23K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
16K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
15K
В Україні була оголошена повітряна тривога

Новини

Завдали державі збитків на 12 млн грн: чиновники Міноборони отримали підозру
Сьогодні, 19:44
Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку – підписано угоду
Сьогодні, 17:08
Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
Сьогодні, 16:37
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:56
На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту