Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста

З-під завалів вдалося дістати Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси

Вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Про це повідомляє Telegram-канал «Думська».

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Також представники міськради повідомили про серйозні пошкодження будівлі та православних святинь внаслідок ракетної атаки. З-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Цей храм є найбільшим православним храмом у місті і має важливе історичне значення. Закладено будівництво цього собору в 1794 році, а освячено його у 1808 році.

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На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 липня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки є загиблий та поранені.

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Також через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.