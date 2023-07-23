Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі після російської атаки
фото: Telegram «Думська»

З-під завалів вдалося дістати Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси

Вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Про це повідомляє Telegram-канал «Думська».

Також представники міськради повідомили про серйозні пошкодження будівлі та православних святинь внаслідок ракетної атаки. З-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Цей храм є найбільшим православним храмом у місті і має важливе історичне значення. Закладено будівництво цього собору в 1794 році, а освячено його у 1808 році.

На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 липня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки є загиблий та поранені.

Також через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: окупанти Одеса рятувальники собор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над новим витвором артист працював в Одесі
Монатік запрем’єрив чуттєвий кліп «Люди… Камені»
24 червня, 21:11
22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС
Аналітики ISW оцінили наслідки можливого вибуху на Запорізькій АЕС
23 червня, 08:53
Масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото)
Масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото)
24 червня, 08:34
У Енергодарі наразі перебувають близько 5-6 тисяч працівників ЗАЕС, які фактично є заручниками російської армії
Запорізьку АЕС покинув персонал із «Росатома» та частина колаборантів
2 липня, 22:04
В Одесі правоохоронці затримали хлопця, який зняв і виклав у мережу наслідки обстрілів минулої ночі
СБУ затримала хлопця, який виклав в мережу наслідки обстрілу по Одесі
19 липня, 23:23
Українським силам все ще потрібні певні західні системи озброєння
ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках: ISW повідомив деталі
7 липня, 06:38
Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ
Наслідки прильоту по «Дюні» та загроза ракетного обстрілу: яка ситуація на фронті
12 липня, 19:27
Наслідки нічної атаки на Коблево
Влучання в об’єкти інфраструктури та пошкоджені будинки: яка ситуація в регіонах
19 липня, 10:51
Наслідки нічної атаки на Чернігівщину
Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині
20 липня, 10:00

Новини

Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Обстріл Одеси: окупанти влучили в найбільший православний храм міста
Ракетний удар по Одещині: є загиблий та поранені
Ракетний удар по Одещині: є загиблий та поранені
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
Ворог атакував Одесу: очільник ОВА повідомив про наслідки
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно
Одеська ОВА показала спалене ракетами зерно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
37K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
30K
Про що свідчить арешт Гіркіна: аналіз ISW
27K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
17K
Партизани виявили нову лінію оборони окупантів у Криму та її слабкі місця (фото)
13K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту