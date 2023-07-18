Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії

Фактично Путін підставив і Ердогана, і ООН

Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди». Таким чином від регулярних погроз це зробити, він вдався до більш рішучих кроків, і фактично – до чергового шантажу «світовим голодомором».

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Прессекретар Кремля Пєсков заявив, що домовленості щодо «зернової ініціативи» фактично припинені, але Росія може до них повернутися, коли будуть виконані її умови.

Варто нагадати, що після початку повномасштабної війни росіяни розпочали блокаду українських портів. Згодом Анкара разом з ООН підписала окремі угоди з Києвом та з Москвою про «зерновий коридор» Чорним морем.

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Це дозволило (згідно з даними Об’єднаного координаційного центру в Стамбулі) трьом українським портам експортувати 32,9 млн тонн зерна та інших продуктів харчування по всьому світу, більш ніж половина з яких – до країн Глобального півдня.

Зернову угоду уклали в липні 2022 року, оскільки вивезення сільськогосподарської продукції з України морем було заблоковане через війну, розв'язану проти неї Росією. За участю ООН і Туреччини з Україною та РФ у Стамбулі 22 липня 2022 року були підписані документи щодо створення зернового коридору для вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також щодо експорту Росією зерна та добрив. Однак Росія, регулярно блокуючи угоду, заявляє, що через санкції, зокрема, не здійснюються операції з оплати експортованої нею продукції, і зерновому коридору доведеться підшукувати альтернативи, якщо Россільгоспбанк не під'єднають до SWIFT.

Після того угода кілька разів продовжувалася, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія погрожувала, що не продовжуватиме її роботу. Щоразу намагалася виторгувати якісь винятки із санкцій. Однак без результату.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган заявив нещодавно, що Путін таки погодився на чергове продовження «зернової угоди» і зазначив, що рішення вдалося досягти завдяки зусиллям ООН.

Так, фактично Путін підставив і Ердогана, і ООН. Це рішення в моменті вже призвело до підвищення ціни на пшеницю та кукурудзу на світових товарних ринках.

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Президент Туреччини Ердоган 14 липня повідомив, що Путін погодився продовжити зернову угоду в результаті зусиль Туреччини і ООН. Але тепер Путін передумав… фото з відкритих джерел

Цього місяця Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) заявила, що 45 країн потребують зовнішньої продовольчої допомоги, а високі місцеві ціни на харчові продукти «стали причиною тривожного рівня голоду» у цих країнах.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що рішення Росії «завдасть удару нужденним людям всюди… Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі з глобальною кризою вартості життя. Вони платитимуть за це».

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала цинічним рішення Кремля та пообіцяла, що ЄС продовжить вивезення української сільгосппродукції: «Ми працюємо над забезпеченням продовольчої безпеки для вразливих верств населення у всьому світі. «Маршрути солідарності ЄС» продовжать вивозити сільгосппродукцію з України на світові ринки».

Нагадаємо, «Маршрути солідарності» – оголошена у травні 2022 року ініціатива Єврокомісії з допомоги Україні у вивезенні її сільгосппродукції. Вона передбачає додаткові засоби перевезення та складування, пріоритетне використання дорожньої інфраструктури, а також гнучкіші прикордонні та митні послуги.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що «Захід та Київ розглянуть варіанти експорту продовольства з України на світові ринки».

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Президент України Володимир Зеленський відзначив: «Навіть без Росії треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме – всі готові продовжувати постачання зерна».

Тобто варіанти постачання українського зерна знайдуться. Над цим працюватиме ООН, ЄС, США та взагалі вся світова спільнота.

Але чергову жирну крапку над договороспроможністю Путіна поставили усі. І зроблять відповідні висновки також з приводу його регулярних пропозицій «мирних угод» з Україною. Тому тільки перемога над путінізмом дозволить і нагодувати світ, і встановити у ньому мир.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки