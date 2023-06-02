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США заморозили співпрацю з РФ за договором про ядерну зброю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США заморозили співпрацю з РФ за договором про ядерну зброю
США припиняють передачу РФ інформації про статус та розташування ядерної зброї
фото: Pixabay

Вашингтон вдався до контрзаходів після того, як Росія призупинила свою участь у договорі

США з 1 червня припинили надавати Росії інформацію про ракетний арсенал і запуски балістичних ракет відповідно Договору про стратегічні наступальні озброєння. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Як зазначається, такі контрзаходи прийнято після того, як Росія призупинила свою участь у ДСНО. Про них Вашингтон попередив Москву наперед.

Зокрема, це стосується припинення передачі Росії інформації про статус та місцезнаходження об'єктів, які підлягають обліку у договорі, як-от ракети та пускові установки (ядерна зброя). РФ перестала надавати ці дані ще в лютому 2023 року.

Між тим, США продовжують надавати інформацію про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах відповідно до інших угод.

Уточнюється, що з 1 червня США також припиняють сприяння інспекціям на території держави. Вашингтон вирішив відкликати чинні візи, які видавали російським інспекторам.

Також США відмовляються від надання телеметричної інформації про пуски міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет на підводних човнах.

Як ідеться в заяві, США повідомили Росію про готовність поновити виконання зобов'язань у рамках ДСНО, якщо країна-агресорка повернеться до його дотримання.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю.

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Теги: росія ядерна зброя США

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