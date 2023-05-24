На Сумщині окупанти скинули керовану авіабомбу на дитячий садочок (фото)

Росіяни нанесли вогневе ураження по дитячому садочку у Юнаківській громаді

Окупанти також завдали авіаудару по Великописарівській громаді

Російські окупаційні війська вдень у середу, 24 травня, скинули керовану авіаційну бомбу на Сумську область. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Сумську область фото: Сумська ОВА

«Сьогодні росіяни нанесли вогневе ураження орієнтовно КАБ (один вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Війська РФ також вдень по території Великописарівської громади здійснили авіаудар – зафіксовано один ракетний вибух. За попередньою інформацією, руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

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Нагадаємо, попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.