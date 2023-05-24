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На Сумщині окупанти скинули керовану авіабомбу на дитячий садочок (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Сумщині окупанти скинули керовану авіабомбу на дитячий садочок (фото)
Росіяни нанесли вогневе ураження по дитячому садочку у Юнаківській громаді
фото: Сумська ОВА

Окупанти також завдали авіаудару по Великописарівській громаді

Російські окупаційні війська вдень у середу, 24 травня, скинули керовану авіаційну бомбу на Сумську область. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Сумську область
Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Сумську область
фото: Сумська ОВА

«Сьогодні росіяни нанесли вогневе ураження орієнтовно КАБ (один вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Війська РФ також вдень по території Великописарівської громади здійснили авіаудар – зафіксовано один ракетний вибух. За попередньою інформацією,  руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

Нагадаємо, попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Сумщина росія бомбардування

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