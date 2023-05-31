Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times

Організація російських добровольців наразі налічує від 500 до 1000 бійців

Добровольці легіону «Свобода Росії», який воює проти путінського режиму на боці України, вербують тисячі росіян для атаки на Москву. Про це пише The Times.

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За словами заступника командира легіону із позивним «Цезар», у бійців спостерігається постійний потік новобранців із РФ, який лише зростає. Наразі «Свобода Росії» налічує від 500 до 1000 бійців.

Легіон вважає РФ «бомбою уповільненої дії, готовою вибухнути революцією проти Путіна». За словами «Цезара», його підрозділ продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатніми для атаки на Москву.

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«У нас серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК «Стінгер», переносні протитанкові комплекси та високоефективні розвідувальні безпілотники», – розповів доброволець.

Він також наголосив, що «Свобода Росії» – не злочинці і не приватна військова компанія, як «Вагнер». Усі члени легіону є громадянами РФ, а деякі з них раніше служили у ЗСУ.

Основна мета російських добровольців – це захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму, пояснив «Цезар».

Заступник командира радить охочим зв'язатися з представниками легіону в інтернеті. Після цього кандидати пройдуть перевірку біографічних даних та процес відбору.

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Представник легіону пояснив, що росіяни зможуть потрапити до України через нейтральні країни.

«Дедалі більше росіян розуміють, що ця війна є злочинною і її треба зупинити», – зауважив «Цезар».

Як пише The Times, операція російських добровольців у Бєлгородській області стала першим випадком тривалих боїв на території Росії від початку війни та першим збройним вторгненням до Росії після прикордонних зіткнень між радянськими та китайськими військами в 1969 році.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області РФ. 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

До слова, у травні Верховний суд Росії визнав легіон «Свобода Росії» терористичним та заборонив його на території країни. Крім того, московський суд виніс перший штраф за публічну демонстрацію біло-синьо-білого прапора легіону «Свобода Росії».