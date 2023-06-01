ООН пропонує відновити транзит російського аміаку через Україну

Росія вимагає розблокувати транзит аміаку через український порт Південний

ООН пропонує Україні, Росії й Туреччині почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку через Україну. Про це повідомляє Reuters. Це одна з «вимог» Кремля, у разі невиконання якої Росія погрожує заблокувати експорт зерна з України.

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За даними джерел Reuters, зусилля ООН стосовно виконання російської умови про транзит аміаку є «взаємовигідною пропозицію» та «намаганням врятувати Чорноморську зернову угоду», що дозволяє безпечний експорт зерна.

«ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення Чорноморської угоди, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів», – повідомило джерело Reuters.

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Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що перемовини з цього приводу тривають, а «експорт аміаку є частиною підписаної угоди».

Reuters також інформує, що Росія закликає розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.

Питання транзиту аміаку та окремо роботи аміачного трубопроводу Тольятті-Одеса розглядали напередодні в Києві під час міжнародної конференції Grain Ukraine 2023, де українські посадовці пояснили, у чому може бути складність ситуації, і що саме може стояти за вимогами Росії стосовно нібито транзиту аміаку.

Заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков заявив, що «Україна відмовляється прокачувати російський аміак через свою територію, в обмін на повноцінну роботу зернової угоди». «В угоді жодного слова нема про аміакопровід. Мова була лише про експорт наявного аміаку. Ні слова про трубу, ні слова про транзит», – цитує Васькова видання AgroPolit.

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Васьков додав, що за сьогоднішніх цін йдеться про $28-30 млн прибутку російським відправникам.

За його словами, українська сторона пропонувала росіянам перемовини разом з партнерами, росіяни вийшли з переговорного процесу. «Вони чекають вирішення інших пунктів, серед яких підключення до SWIFT Россільхозбанку», – розповів Васьков.

Утім Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що експорт зерна працюватиме безперешкодно, цитує Юрія Васькова Reuters.

Як повідомлялося, Росія знову залякує можливим скасуванням «зернової угоди».