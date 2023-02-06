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Стало відомо, хто може замінити Буданова на посаді керівника розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, хто може замінити Буданова на посаді керівника розвідки
Буданов може стати новим міністром оборони
фото з відкритих джерел

На посаду голови розвідки є декілька кандидатів

Головним кандидатом на посаду очільника Головного управління розвідки Міноборони України є заступник голови Офісу президента Роман Машовець. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«На посаду голови розвідки декілька кандидатів, основний на цю хвилину – заступник голови Офісу президента Роман Машовець», – написав Гончаренко.

Роман Машовець – колишній кадровий військовий, Директор військово-політичного сектору Центру оборонної реформи. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію, проходив службу у Департаменті зовнішньої розвідки Головного управління розвідки Міноборони.

З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для ЗСУ. Співавтор закону про внесення змін до деяких законів щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Роман Машовець був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України указом Володимира Зеленського 22 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що у неділю стало відомо про можливі зміни в уряді. Зокрема, йшлося про відставку Олексія Резнікова. Ймовірно, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

ЗМІ повідомляли, що Резнікова можуть призначити новим міністром юстиції. Окремі джерела стверджували, що Резніков обійме посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Згодом Резніков прокоментував своє можливе призначення очільником Мінстратегпром.

Теги: розвідка війна Офіс президента Кирило Буданов

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