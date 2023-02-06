Резніков прокоментував своє можливе призначення очільником Мінстратегпром

Такої пропозиції щодо подальшої кар’єри в уряді міністру оборони не надходило

Олексій Резніков не має достатньої експертизи для того, щоб очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, а чутки про можливе призначення на цю посаду для міністра оборони стали новиною. Про це він сам розповів в ексклюзивному коментарі для програми «Факти ICTV».

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«Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем», – сказав він.

Міністр оборони зізнався, що вперше чує про таку пропозицію, але якщо він її отримав би, то відмовився від посади очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. «Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка», – підкреслив Резніков.

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Він наголосив на тому, що процес «міграції» людини між посадами очільників різних міністерств є юридичним нонсенсом. «Рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки президент, відповідно до Конституції України… Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з «міністра на міністра» не існує – це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МО або МЗС », – роз’яснив міністр оборони.

Нагадаємо, що у неділю стало відомо про можливі зміни в уряді. Зокрема, йшлося про відставку Олексія Резнікова. Ймовірно, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Жоден чиновник не вічний у кріслі», – прокоментував чутки сам Олексій Резніков під час пресконференції в Києві.

Щодо подальшої його долі, то, за даними ЗМІ, розглядалася можливість призначення новим міністром юстиції. Окремі джерела стверджували, що Резніков обійме посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.