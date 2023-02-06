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Звільнення Резнікова. Чому тут немає нічого хорошого

glavcom.ua
Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

Чи дійсно треба міняти міністра оборони під час війни?

Все, що робиться задля перемоги, – добре.

Все, що віддаляє нашу перемогу, – погано.

Відставка міністра Рєзнікова – погано.

Призначення міністром Буданова – погано.

Бо це як мінімум місяці «безвладдя» у МО, це місяці налагодження нових особистих контактів очільника з міжнародними донорами військової допомоги і це місяці… коли точно не буде часу розбиратися з корупційними справами.

Корупція – це погано.

Мародерство під час війни – це погано.

Але й змішування в одну купу «коней і людей» (яйця, закупівлі, лжепаспорти і міністра) – це теж погано.

Допускаю, що між тим, щоб вникати в нюанси контрактів і поїздками на Рамштайн, в цей час Рєзнікову довелося вибирати друге. Допускаю, що корупція в МО, як і в інших міністерствах, часто починається з гардеробу. Куди тьотю Клаву призначили з ОП.

Але давайте врешті визначимо, що для нас головне. Бо у п‘яному угарі можна забути, що йде війна. І якщо ми її зараз програємо, то буде уже не важливо, за якою ціною були записані яйця до кінця 23-го.

І так, це не означає, що про корупційні кейси не слід писати. Слід. В МО, в Міністерстві енергетики, в ОП, у військоматі, у лікарні. Бо чистка мародерів під час війни – це добре.

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Джерело
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Теги: війна військомат корупція Олексій Резніков Кирило Буданов Міноборони

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