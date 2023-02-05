«Слуги» таки звільнять Резнікова. Стали відомі деталі закритого засідання

«Слуги» сьогодні обговорили майбутні кадрові зміни

Ввечері 5 лютого відбулося закрите засідання фракції «Слуга Народу». Зокрема, нардепи обговорили кадрові ротації в уряді. Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

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«Пройшло закрите засідання фракції «Слуга Народу». Без деталей:

безпекова ситуація в Україні, дії РФ;

обмеження виїзду за кордон;

робота фракції у 2023 році;

кадрові ротації в уряді», – зазначила Безугла.

За першими подробицями від нардепки, звільнять голів Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних промисловостей України. Крім того, на постійних керівників подаються виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк та виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Також, за словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, обговорили ситуацію на фронті та можливі нові загрози з боку РФ для України в областях, де поки немає бойових дій. Зі слів керівництва, загрози Києву поки що немає, але є додаткові загрози іншим північним областям України задля відволікання сил і засобів зі сходу. Крім того, на засіданні визначили план роботи на 2023 рік: зосереджуватимуться на законах, що стосуються підтримки армії та військових.

За інформацією від джерел «Главкому» у партії, у вівторок, 7 лютого, міністром оборони замість Олексія Резнікова планують призначити Кирила Буданова. Крім того, відомо, що міністра юстиції Дениса Малюську хочуть залишити на посаді. Також зазначається, що керівником МВС призначать чинного виконувача обов'язків Ігоря Клименка, а головою СБУ – чинного виконувача обов'язків голови Василя Малюка.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони. Наступного тижня це питання заслухає профільний комітет Верховної Ради. Також, за словами Безуглої, комітет розгляне питання реформи Служби безпеки України, створення сил оборони, військово-лікарської комісії та медичного забезпечення Збройних сил України.

Раніше Резніков заявив, що продовжить боротьбу за «перемогу України» на тлі інформації, що він може піти у відставку найближчими днями.