«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони

За інформацією деяких ЗМІ, наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду

Питання про призначення наступного тижня заслухає профільний комітет ВР

Наступного тижня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає питання про призначення нового міністра оборони. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

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«Перспективи тижня, зокрема: новий міністр – заслуховування», – написала вона.

Також, за словами Безуглої, комітет розгляне питання реформи Служби безпеки України, створення сил оборони, військово-лікарської комісії та медичного забезпечення Збройних сил України.

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Нагадаємо, за інформацією УП, із наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Повідомляється, що наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже «ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді».

Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними УП, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Раніше Резніков заявив, що продовжить боротьбу за «перемогу України» на тлі інформації, що він може піти у відставку найближчими днями.