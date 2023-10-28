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Стартував третій мирний саміт щодо України на Мальті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стартував третій мирний саміт щодо України на Мальті
На саміті присутні представники Заходу та Глобального півдня
фото: Андрій Єрмак

На зустрічі будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації п’яти пунктів формули миру

У суботу, 28 жовтня, на Мальті розпочався третій мирний саміт щодо України. У ньому беруть учатсь представники понад 65 країн. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмака у Telegram.

«Розпочали зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української формули миру президента Володимира Зеленського. Понад 65 країн – Захід, Глобальний Південь», – написав посадовець.

За словами Єрмака, на зустрічі будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації п’яти пунктів формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

«Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти. Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу», – підкреслив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, що українська влада обрала Мальту місцем проведення нової зустрічі з питань миру, адже ця країна активно підтримує всі мирні ініціативи Києва. Вперше інформацію про те, що Україна хоче провести зустріч щодо формули миру на рівні радників на Мальті президент Володимир Зеленський підтвердив у розмові з американським колегою Джо Байденом 19 жовтня.

За даними Bloomberg, Китай, імовірно, не приєднається до зустрічі радників з національної безпеки щодо України на Мальті.

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Теги: саміт Україна Андрій Єрмак

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