Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Китай може пропустити мирний саміт щодо України на Мальті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg: Китай може пропустити мирний саміт щодо України на Мальті
фото з відкритих джерел

Україна планує провести саміт наприкінці цього року, і участь Китаю в ньому є критично важливою для цих зусиль

Китай, ймовірно, не приєднається до зустрічі радників з національної безпеки щодо України на Мальті. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих із цим питанням, до списку учасників зустрічі входять країни «Великої сімки», Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь у конференції в режимі онлайн.

«Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проєкту міцного і справедливого світу», – ідеться в матеріалі.

Згідно з інформацією джерел видання, Україна планує провести саміт наприкінці цього року, і участь Китаю в ньому є критично важливою для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, яка має певний вплив на російського лідера Володимира Путіна.

Як повідомлялося, українська влада обрала Мальту місцем проведення нової зустрічі з питань миру, адже ця країна активно підтримує всі мирні ініціативи Києва. Вперше інформацію про те, що Україна хоче провести зустріч щодо «формули миру» на рівні радників на Мальті президент Володимир Зеленський підтвердив у розмові з американським колегою Джо Байденом 19 жовтня.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Мальти повідомило, що 28-29 жовтня країна прийме саміт «формули миру». У відомстві розповіли, що з такою пропозицією звернувся Офіс президента України.

Читайте також: Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
Теги: Туреччина влада президент Катар Африка Україна Володимир Зеленський Бразилія Індія Китай саміт Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський став президентом чотири роки тому
Відлуння виборів 2019-го
28 вересня, 11:50
Кінець Росії неминучий
Три шляхи, які чекають на РФ після поразки у війні
27 вересня, 09:00
Президент заінтригував українців
Президент заінтригував українців
29 вересня, 18:43
В Ізраїлі загинули двоє громадян України – посольство
В Ізраїлі загинули двоє громадян України – посольство
8 жовтня, 14:51
За словами Зеленського, ситуація, яка склалась на Близькому Сході, є безумовно небезпечною для України
Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
11 жовтня, 15:14
В Україні вже розгорнуто американські системи протиракетної оборони Patriot
Україна може отримати Patriot від Польщі: США вигадали схему
7 жовтня, 08:10
Якщо партнери України «втомляться» від допомоги в боротьбі з Росією, ціна для всіх західних демократій буде трагічною
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
21 жовтня, 10:23
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
25 жовтня, 10:57
У більш ніж 12 державах стрічку покажуть національні телеканали
Уперше на Netflix відбудеться премʼєра українського серіалу
10 жовтня, 20:33

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6216
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4913
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту