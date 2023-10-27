Bloomberg: Китай може пропустити мирний саміт щодо України на Мальті

Україна планує провести саміт наприкінці цього року, і участь Китаю в ньому є критично важливою для цих зусиль

Китай, ймовірно, не приєднається до зустрічі радників з національної безпеки щодо України на Мальті. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами людей, знайомих із цим питанням, до списку учасників зустрічі входять країни «Великої сімки», Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь у конференції в режимі онлайн.

«Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проєкту міцного і справедливого світу», – ідеться в матеріалі.

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Згідно з інформацією джерел видання, Україна планує провести саміт наприкінці цього року, і участь Китаю в ньому є критично важливою для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, яка має певний вплив на російського лідера Володимира Путіна.

Як повідомлялося, українська влада обрала Мальту місцем проведення нової зустрічі з питань миру, адже ця країна активно підтримує всі мирні ініціативи Києва. Вперше інформацію про те, що Україна хоче провести зустріч щодо «формули миру» на рівні радників на Мальті президент Володимир Зеленський підтвердив у розмові з американським колегою Джо Байденом 19 жовтня.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Мальти повідомило, що 28-29 жовтня країна прийме саміт «формули миру». У відомстві розповіли, що з такою пропозицією звернувся Офіс президента України.