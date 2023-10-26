Орбан очікує, що українці приїдуть просити про розблокування €500 млн від ЄС

Очільник угорського уряду: «Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбанчекає, що делегація України прибуде до Будапешту на переговори стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на €500 млн. Про це він сказав перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

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Орбана запитали, чого очікувати далі щодо допомоги для України з European Peace Facility. Виділення цих коштів не можуть схвалити через вето Угорщини.

«Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися», – заявив він.

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Нагадаємо, Орбан часто критикує Україну та блокує транші ЄС. Раніше він стверджував, що війну в Україні можна буде зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. При цьому він сподівається на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Зокрема, нещодавно Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Також раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.