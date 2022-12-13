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Тисячі українців зможуть працевлаштуватись в оборонній промисловості Чехії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тисячі українців зможуть працевлаштуватись в оборонній промисловості Чехії
Українці працюватимуть над спільними проєктами двох країн
фото з відкритих джерел

Томаш Копечни заявив, що в Україні десятиріччями готувались спеціалісти, яких наразі немає у Чехії

Чехія планує працевлаштувати на своїх оборонних підприємництвах до кількох тисяч українських спеціалістів, які працюватимуть над спільними проєктами двох країн. Про це повідомляє Чеське радіо.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни заявив, що в Україні десятиріччями готувались спеціалісти, яких наразі немає в їхній країні. Тому робота українських інженерів та техніків посилить обороноздатність одночасно Чехії, України та НАТО.

Так, українські фахівці будуть працювати над ремонтом та модернізацією важкої військової техніки. Однак, крім цього, відомо, що у 2023 році в Чехії має розпочатися виробництво деяких ключових систем та компонентів.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України.

Також Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво.

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Теги: робота українці Чехія

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