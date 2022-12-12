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Словаччина відкрила базу для ремонту пошкодженої техніки ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Словаччина відкрила базу для ремонту пошкодженої техніки ЗСУ
Ремонтний центр розташований поблизу кордону Словаччини з Україною
фото з відкритих джерел

Словаччина прагне забезпечити подальше використання важкого озброєння Україною для відбиття агресивної війни РФ

Словаччина запустила новий ремонтний центр для ремонту важкої техніки української армії. Про це пише німецьке видання BILD.

«За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди країн та збройова промисловість прагнуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для відбиття агресивної війни РФ», – заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, який очолює спеціальний штаб щодо України в міноборони Німеччини.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) наразі організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку було пошкоджено під час боїв в Україні, зокрема самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

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Теги: допомога ЗСУ зброя Словаччина війна

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