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Влада Німеччини активно обговорює будівництво бомбосховищ – Bild

Альона Боженко
glavcom.ua
Влада Німеччини активно обговорює будівництво бомбосховищ – Bild
Уряд Німеччини політики закликають збудувати бомбосховища
фото ілюстративне

Зараз на території Німеччини налічується близько 600 бомбосховищ

Представники регіональних урядів Німеччини вимагають від міністерства внутрішніх справ побудувати нові бомбосховища, на фоні війни в Україні. Про це повідомляє Bild.

Міністр внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг Томас Штробль закликав вивчити ступінь, в якій «підземні автомобільні і залізничні системи можуть вмістити людей».

Водночас представники земель вимагають виділити на ремонт або будівництво бомбосховищ 10 млрд євро, однак Бундестаг поки що не зробив цього.

Також лідер парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини Дірк Візе закликав провести «перезавантаження» в цивільному захисті, поставивши це питання на чолі порядку денного.

Разом з тим міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Реул заявив, що федеральний уряд вивчає, чи можуть притулки сьогодні як і раніше забезпечувати ефективний захист від військових загроз.

Відзначається, що в 2007 році федеральний уряд припинив обслуговування приблизно 2000 бункерів. Зараз на території Німеччини налічується близько 600 таких притулків. За оцінками, вони можуть вмістити лише 500 000 людей. Їх інвентаризацію хочуть завершити до весни 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце.

Теги: міністр будівництво Бундестаг партії ремонт бомбосховища

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