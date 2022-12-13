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Байден: США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Байден: США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу
США продовжать підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

За словами Байдена, США не планують відправляти американських військових до України

Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє ВВС.

«США не планують відправляти американських військових до України, але продовжать надавати їй багатомільйонну допомогу», – заявив президент Сполучених Штатів.

У листопаді адміністрація Байдена закликала Конгрес схвалити додаткове фінансування підтримки України. Адміністративно-бюджетне управління Білого дому направило до Конгресу лист із докладним запитом на допомогу Києву у розмірі $37,7 млрд.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не заохочують і не допомагають Україні здійснювати «операції» на території Росії. Кірбі також зазначив, що Вашингтон намагається переконатися, що українці можуть захищати свої території та «відвоювати свою землю».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво.

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Теги: США Україна Джозеф Байден війна росія

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