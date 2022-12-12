Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна

Мілош Земан підтримав рішення надавати військову допомогу країнами Європи Україні

Президент Чехії Мілош Земан помилився у своєму ставленні щодо президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив сам лідер Чехії в інтерв'ю «Чеському радіо».

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«Я бачив у ньому політика, який опікується інтересами своєї країни. Агресія була проти інтересів Російської Федерації. Якщо він цього не усвідомлював, то гірше для нього», – заявив лідер чеської держави.

У своїй заяві він також підтримав рішення надавати військову допомогу країнами Європи Україні. Також Земан підкреслив, що зараз інтереси безпеки мають значення вище, ніж економічні вигоди.

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Раніше повідомлялось, що Словаччина запустила новий ремонтний центр для ремонту важкої техніки української армії.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.