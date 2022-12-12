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Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
Земан підтримує санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Мілош Земан підтримав рішення надавати військову допомогу країнами Європи Україні

Президент Чехії Мілош Земан помилився у своєму ставленні щодо президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив сам лідер Чехії в інтерв'ю «Чеському радіо».

«Я бачив у ньому політика, який опікується інтересами своєї країни. Агресія була проти інтересів Російської Федерації. Якщо він цього не усвідомлював, то гірше для нього», – заявив лідер чеської держави.

У своїй заяві він також підтримав рішення надавати військову допомогу країнами Європи Україні. Також Земан підкреслив, що зараз інтереси безпеки мають значення вище, ніж економічні вигоди.

Раніше повідомлялось, що Словаччина запустила новий ремонтний центр для ремонту важкої техніки української армії.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

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Теги: путін війна Україна Чехія

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