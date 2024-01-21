Трамп зробив комплімент угорському прем’єру Орбану (відео)

Ексочльник США висунув свою версію, чому деякі люди не люблять Орбана

Колишній президент США Дональд Трамп обдарував компліментом угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир.

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Американський експрезидент назвав Орбана «великою людиною» і «великим лідером у Європі».

Trump: Theres a great man in Europe. Viktor Orbán… He’s a very strong man. It’s nice to have a strongman running your country pic.twitter.com/20GDi1nRAa Будь ласка, читайте текст після реклами January 21, 2024

«Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що у жовтні Трамп назвав Віктора Орбана «одним із найсильніших світових лідерів», але переплутав його країну і назвав лідером Туреччини, а не Угорщини.

Як відомо, у грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 мільярдів євро. Видання нагадує, що з того часу обидві сторони беруть участь у делікатному пошуку рішення, як схвалити допомогу на саміті лідерів ЄС 1 лютого.