Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав Орбана «лідером Туреччини» та похвалив його

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трамп назвав Орбана «лідером Туреччини» та похвалив його
Угорщина під керівництвом Віктора Орбана часто блокує транші ЄС для України
фото з відкритих джерел

Орбан заявляв, що війну в Україні можна буде зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США

Колишній президент США Дональд Трамп назвав Віктора Орбана «одним із найсильніших світових лідерів», але переплутав його країну і назвав лідером Туреччини, а не Угорщини. Про це пише Politico.

«Є така людина, Віктор Орбан, хтось про нього колись чув? Він, мабуть, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини», – сказав Трамп.

Екслідер США додав, що Орбан має якийсь «фронт» з Росією, хоча ні Угорщина, ні Туреччина з нею спільного кордону не мають.

Нагадаємо, Орбан часто критикує Україну та блокує транші ЄС. Раніше він стверджував, що війну в Україні можна буде зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. При цьому він сподівається на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Зокрема, нещодавно Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Також раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Теги: Віктор Орбан Угорщина Дональд Трамп США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
29 вересня, 14:29
Орбан заявив, що Євросоюз використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянської окупації
Орбан порівняв політику ЄС щодо Угорщини з радянською окупацією
23 жовтня, 22:18
Опозиціонери не пробачили Орбану зустріч із Путіним
В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)
23 жовтня, 16:55

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6486
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6231
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4924
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту