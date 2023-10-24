Трамп назвав Орбана «лідером Туреччини» та похвалив його

Орбан заявляв, що війну в Україні можна буде зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США

Колишній президент США Дональд Трамп назвав Віктора Орбана «одним із найсильніших світових лідерів», але переплутав його країну і назвав лідером Туреччини, а не Угорщини. Про це пише Politico.

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«Є така людина, Віктор Орбан, хтось про нього колись чув? Він, мабуть, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини», – сказав Трамп.

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Екслідер США додав, що Орбан має якийсь «фронт» з Росією, хоча ні Угорщина, ні Туреччина з нею спільного кордону не мають.

Нагадаємо, Орбан часто критикує Україну та блокує транші ЄС. Раніше він стверджував, що війну в Україні можна буде зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. При цьому він сподівається на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Зокрема, нещодавно Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

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Також раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.