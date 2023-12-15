Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні

До питання фінансування повернуться наступного року

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу. Про це він написав у соціальній мережі X.

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«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету», – написав Орбан.

Він також додав, що до цього питання повернуться наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що угорський лідер Віктор Орбан заблокував її ухвалення. Про це Мішель заявив у коментарі після завершення зустрічі лідерів ЄС, яка тривала до глибокої ночі, передає Європейська правда.

Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші: «У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей мегапакет. І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні».

Мішель відмовився уточнювати, чи піде Євросоюз на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

«У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку», – сказав політик.

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Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, незважаючи на погрози Угорщини накласти вето на це рішення.

Стало відомо, що уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.