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Ще одна країна ЄС підтримала блокування Орбаном €50 млрд для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще одна країна ЄС підтримала блокування Орбаном €50 млрд для України
Фіцо заявив, що підтримує Орбана у блокуванні €50 млрд для України
фото з відкритих джерел

Словацький прем’єр вважає, що навіть якщо Україна отримає цю підтримку, за кілька років ситуація не зміниться

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив свою підтримку рішенню Угорщини ветувати виділення Україні 50 млрд євро від Європейського Союзу. З такою заявою він виступив після зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, пише «Європейська правда».

Фіцо вважає, що навіть якщо Україна отримає цю підтримку, за кілька років ситуація в цій війні не зміниться.

«З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться», – додав він.

Словацький прем’єр укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна «не має військового рішення».

«Знайдімо якийсь інший метод вирішення цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 млрд, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо – то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч загиблих людей, які перебувають там», – сказав Фіцо.

Раніше повідомлялося, що депутати погодили текст проєкту резолюції щодо Угорщини, де міститься заклик позбавити країну права голосу в Раді ЄС. Документ розглянуть уже цього тижня. 

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України. 

Як повідомлялося, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом стало відомом, що Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар».

Теги: блокування росіяни Європейський союз Україна Віктор Орбан війна міністр

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