Наймолодший кандидат у президенти США звершив передвиборчу гонку

Рамасвамі опинився лише на четвертому місці під час попередніх виборів кандидата від Республіканської партії у штаті Айова

38-річний Вівек Рамасвамі підтримав колишнього американського лідера Дональда Трампа

Наймолодший кандидат у президенти США 38-річний Вівек Рамасвамі завершив кампанію з висунення від республіканців і підтримав колишнього американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що Рамасвамі зайняв четверте місце на голосуванні серед виборців-республіканців. Про припинення президентської кампанії він заявив після праймеріз у штаті Айова.

Попередні вибори кандидата від Республіканської партії у штаті Айова виграв Дональд Трамп – про готовність проголосувати за нього висловилася половина виборців. Друге місце зайняв губернатор Флориди Рон Десантіс, третє – колишній постпред США при ООН Ніккі Хейлі. Рамасвамі виявився лише на четвертому місці.

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Кандидат у президенти США пропонував Україні поступитися Росії східними територіями

Раніше Рамасвамі заявляв, що врегулювання українського конфлікту вимагатиме від Києва поступитися східним частинам країни. Він назвав це розумною угодою. Політик також закликав не приймати Україну до НАТО доти, доки Росія «не вийде з військового союзу з Китаєм».

Він вважає, що український конфлікт не сприяє інтересам Сполучених Штатів, а збільшує ризики світової війни. «Я укладу мирну угоду в Україні. Це буде на користь США і знизить ризик війни з Росією чи Китаєм», – обіцяв він у разі перемоги на виборах.

Вівек Рамасвамі не мав раніше політичного досвіду. Є вихідцем із сім'ї індійських емігрантів, навчався у Гарварді та отримав докторський ступінь з права у Єльському університеті. Він заснував фармацевтичну компанію Roivant Sciences, де обіймав посаду генерального директора до 2021 року. У серпні його статки оцінювалися в 950 мільйонів доларів.

Екскандидат раніше заявляв, що виведе США з НАТО у разі перемоги на виборах, встиг публічно образив Зеленського та добряче розлютити українців.