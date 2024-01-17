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Орбан наближається до компромісу щодо зняття вето з фінансування України − Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан наближається до компромісу щодо зняття вето з фінансування України − Politico
Більшість країн ЄС відхилили спробу Угорщини розділити транш для України на щорічні пакети
фото з відкритих джерел

ЄС та Угорщина ведуть переговори, щоб дійти згоди до 1 лютого, коли відбудеться новий саміт лідерів європейських країн у Брюсселі

Угорщина готова відмовитися від своєї позиції щодо нового довгострокового фінансування України. В Європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України буде ухвалена, попри погрози прем'єра Віктора Орбана. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів, пише Politico.

Кільки європейських дипломатів та чиновників у розмові з виданням заявили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку для допомоги Україні. При цьому угода, ймовірно, не відповідає вимогам, висунутим на грудневому саміті лідерів ЄС.

Як зазначає видання, ЄС та Угорщина ведуть переговори, щоб дійти згоди до 1 лютого, коли відбудеться новий саміт лідерів європейських країн у Брюсселі.

«Хоча досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині натомість і на що вона може погодитися, ЄС тепер упевнений, що угода може бути досягнута протягом наступних кількох тижнів, за словами дипломатів і офіційних осіб, з який говорило Politico на умовах анонімності через делікатний характер переговорів», – йдеться у матеріалі.

Видання додає, що у Брюсселі були готові запропонувати Будапешту певні поступки, щоб досягти угоди. Але більшість країн ЄС відхилили спробу Угорщини розділити транш для України на щорічні пакети. Це дало б Орбану можливість щороку блокування фінансування для України.

Офіційний представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може передбачати відшкодування Угорщині її відсоткової ставки готівкою після пандемії.

Європейська комісія також розглядає можливість запровадження «аварійного гальма», який дозволить будь-якій країні, яка виступає проти фінансування України, відкласти виплати та дискусії на саміті лідерів ЄС.

Двоє дипломатів у коментарі Politico зазначили, що повторне вето Будапешту спонукає столиці ЄС закликати до так званої процедури статті 7, щоб призупинити право голосу Угорщини в Єврораді.

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування України на суму 50 мільярдів євро. Видання нагадує, що з того часу обидві сторони беруть участь у делікатному пошуку рішення, як схвалити допомогу на саміті лідерів ЄС 1 лютого.

Теги: Угорщина Віктор Орбан

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