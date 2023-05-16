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ЦРУ запускає нову кампанію з вербування росіян (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЦРУ запускає нову кампанію з вербування росіян (відео)
ЦРУ сподівається отримати секретну інформацію від незадоволених росіян
фото з відкритих джерел

ЦРУ опублікувало емоційне відео з інструкціями, як росіянам анонімно зв’язатися з американською розвідкою

Центральне розвідувальне управління США започаткувало нову спробу переконати незадоволених війною в Україні та життям у своїй країні росіян поділитися секретною інформацією, опублікувавши художнє відео в Інтернеті, повідомляє CNN.

ЦРУ опублікувало в Telegram мотивуюче емоційне відео, яке закінчується інструкціями, як росіянам анонімно та безпечно зв’язатися з американською розвідкою. Відео також опубліковано в інших соціальних медіа-платформах, включаючи YouTube, Twitter, Instagram і Facebook.

Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проєкті, заявили, що вторгнення Росії в Україну створило «історичну можливість» для того, щоб росіяни надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам. 

За словами одного з джерел у відомстві, меседж, який вони сподіваються донести до росіян, котрі працюють у делікатних сферах, маючи доступ до цінної інформації, є наступним: «Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте».

«Ми хотіли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, через що вони проходять», – додало джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Представник ЦРУ підкреслив, що відео не має на меті спровокувати чи розпалювати заворушення серед широких верств населення, де президент Росії Путін досі користується високим рівнем підтримки, а скоріше націлене на осіб, які мають протилежну думку.

У відео не згадується ані Путін, ні навіть війна в Україні, натомість йдеться про «вічні» теми, які давно переконували незадоволених росіян звернутися до ЦРУ.

«На першому місці – Україна, але це симптом чогось більшого», – підкреслив один із чиновників.

Раніше повідомлялося, що Центральне розвідувальне управління США шукає незадоволених війною в Україні громадян РФ

Розвідка США опублікувала у соцмережах інструкцію для росіян, як анонімно контактувати з Центральним розвідувальним управлінням.

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Теги: росія США ЦРУ

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