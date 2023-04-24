Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ

Основний удар буде спрямований на перерізання сухопутного коридору в Криму

Майбутній контрнаступ Збройних сил України буде дуже потужним і може відбутися наприкінці травня поблизу Мелітополя. Про це заявив ексдиректор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус в ході дебатів в Bush School у Вашингтоні.

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За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня-початку червня. Петреус прогнозує, що контрнаступ буде «страшенно сильним», а основний удар буде спрямований на перерізання сухопутного коридору в Крим.

«У кінці травня, початку червня буде страшенно сильний наступ з боку українців. Швидше за все, на півдні. Ймовірно, це буде приблизно район Мелітополя. І вони спробують розірвати наземну лінію зв'язку, яку Росія встановила уздовж південно-східного узбережжя України, що з'єднує Крим», – наголосив Петреус.

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Раніше член парламентського комітету з питань нацбезпеки, представник президента у Верховній Ради Федір Веніславський заявив, що наступ Збройних сил України буде сюрпризом, який найменше очікують у Росії, а також може стати несподіванкою для багатьох українців.