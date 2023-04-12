Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід
фото з відкритих джерел

США й надалі продовжуватимуть подальшу підтримки України, в тому числі шляхом обміну розвідданими

Російський диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно несерйозно ймовірність  переговорів щодо війни в Україні, бо досі вірить, що може розтрощити Україну. Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує CNN.

Він зазначив на важливості запланованого наступу України, додавши, що «у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато». Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут. «Компанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році», – йдеться в одному із секретних документів.

Бернс додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими. «Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни», –  зазначив глава ЦРУ.

Нагадаємо, триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

Читайте також: Над Донецьком Солнцев сходить. Що означає заміна «прем’єра ДНР»
Теги: диктатор Україна путін Донбас

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Висновок Єврокомісії рекомендує надалі посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні
Як повернення декларування допоможе євроінтеграції України?
14 березня, 19:18
Кіберзлочинці удосконалюють технології ті можуть використовувати не тільки фішингові атаки, але й соціальну інженерію, відстеження та витоки даних
Персональні дані постійно потрапляють у чужі руки. Як убезпечитися наперед?
24 березня, 12:15
Нова допомога торкнеться зокрема і снарядів, про які раніше просив Резніков
ЄС готує спільний план закупівель боєприпасів для України – Bloomberg
14 березня, 01:05
Максим Білявський
Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»
1 квiтня, 13:27
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
20 березня, 19:41
міністр оборони Хорватії Маріо Баножич
Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)
29 березня, 22:16
Путіна планує розмістити ядерну зброю на території Білорусі
Радбез ООН скликає засідання через ядерні погрози Путіна
29 березня, 07:45
Депутати пропутінської партії Австрії бойкотували виступ Зеленського в парламенті
Депутати пропутінської партії Австрії бойкотували виступ Зеленського в парламенті
31 березня, 08:15
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО (відео)
Зеленський запевнив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО (відео)
5 квiтня, 15:27

Політика

США сформують військову базу у Польщі
США сформують військову базу у Польщі
Виток секретних документів: як Сербія підвела Путіна
Виток секретних документів: як Сербія підвела Путіна
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
Журналісти назвали кількість британських спецпризначенців, які воюють в Україні
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
Чи передавав Єгипет зброю Росії: відповідь США
Чи передавав Єгипет зброю Росії: відповідь США
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Росія випустила ракету по Казахстану
44K
Дефолт настане вже восени?
29K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
8389
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
5432
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4563
Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту