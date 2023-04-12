Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 

Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід

США й надалі продовжуватимуть подальшу підтримки України, в тому числі шляхом обміну розвідданими

Російський диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно несерйозно ймовірність переговорів щодо війни в Україні, бо досі вірить, що може розтрощити Україну. Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує CNN.

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Він зазначив на важливості запланованого наступу України, додавши, що «у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато». Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут. «Компанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році», – йдеться в одному із секретних документів.

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Бернс додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими. «Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни», – зазначив глава ЦРУ.

Нагадаємо, триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.