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ЦРУ вербуватиме росіян, які незадоволені війною в Україні – The Wall Street Journal

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЦРУ вербуватиме росіян, які незадоволені війною в Україні – The Wall Street Journal
В РФ з'явилося дуже багато незадоволених війною росіян
фото з відкритих джерел

Вторгнення в Україну стало величезним провалом для Путіна

Центральне розвідувальне управління США шукає незадоволених війною в Україні громадян РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Управління відкрите до співпраці з громадянами країни-агресорки.

«Вторгнення в Україну стало величезним провалом для Путіна. Це дає певні можливості спецслужбам, оскільки в РФ з'явилося дуже багато незадоволених війною росіян. Серед них бізнесмени, силовики, представники влади. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко, як і нам. Ми відкриті для співпраці», – заявив заступник директора ЦРУ Девід Марлоу.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що розвідка США опублікувала у соцмережах інструкцію для росіян, як анонімно контактувати з Центральним розвідувальним управлінням.

Нагадаємо, соратник Навального порівняв Росію з нацистською Німеччиною.

Раніше стало відомо, скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні.

Також міністр оборони Німеччини заявила, що не треба очікувати швидкого завершення війни.

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Теги: Україна росія росіяни США ЦРУ війна

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