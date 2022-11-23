ЦРУ вербуватиме росіян, які незадоволені війною в Україні – The Wall Street Journal
Вторгнення в Україну стало величезним провалом для Путіна
Центральне розвідувальне управління США шукає незадоволених війною в Україні громадян РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Управління відкрите до співпраці з громадянами країни-агресорки.
«Вторгнення в Україну стало величезним провалом для Путіна. Це дає певні можливості спецслужбам, оскільки в РФ з'явилося дуже багато незадоволених війною росіян. Серед них бізнесмени, силовики, представники влади. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко, як і нам. Ми відкриті для співпраці», – заявив заступник директора ЦРУ Девід Марлоу.
Раніше видання The New York Times повідомляло, що розвідка США опублікувала у соцмережах інструкцію для росіян, як анонімно контактувати з Центральним розвідувальним управлінням.
Нагадаємо, соратник Навального порівняв Росію з нацистською Німеччиною.
Раніше стало відомо, скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні.
Також міністр оборони Німеччини заявила, що не треба очікувати швидкого завершення війни.
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