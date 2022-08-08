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Білоруська опозиція готуєтсья до нового етапу: заява Тихановської

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Білоруська опозиція готуєтсья до нового етапу: заява Тихановської
Учасники конференції «Нова Білорусь», Вільнюс, 8 серпня 2022 року
фото: Радіо Свобода

Тихановська розповіла, як буде надалі боротися з Лукашенком

Головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила про необхідність створення колективного органу для досягнення цілей нової Білорусі. Офіс політикині проводить конференцію у Вільнюсі та працює над подальшою стратегією білоруської опозиції, пише «Радыё Свабода».

«Як би ви мене не називали – домогосподаркою, британською королевою, агентом у вигнанні, це жодним чином не змінить життя мого сусіда по майданчику, і тому наше з вами завдання – створити працездатну асоціацію, а не дозволити режиму, пропаганді та особистій образі розділити нас і дати опонентам привід для тріумфу», – сказала Світлана Тихановська у Вільнюсі, виступаючи на конференції «Нова Білорусь».

Представник полку «Пагоня» Вадим Прокоп'єв запропонував Тихановській визначитися, готова вона очолити уряд чи ні. Якщо ні, то запропонував їй «відійти в сторону», і тоді буде інший прем'єр.

Члени конференції переконані, що зараз жодна з окремих структур не здатна самостійно вирішувати проблеми, тому потрібно створювати спеціальний перехідний кабінет, який матиме потужний силовий блок, міжнародний політичний блок і комітет із санкцій.

 Голова Народного антикризового керівництва (НАК), член президії Координаційної ради Павло Латушка додав, що рішення про створення такого перехідного кабінету або уряду має бути оголошено до 9 липня, а всі кандидати мають бути обговорені з громадськістю.

Представник ByPol ​​Олександр Азаров також підтримав ініціативу створення уряду у вигнанні, який би міг реалізувати план «Перемога». За його словами, таке рішення має погодити Світлана Тихановська. За його словами, до плану «Перемога» приєдналися близько 200 тисяч білорусів.

 

Теги: Білорусь Світлана Тихановська Олександр Лукашенко

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