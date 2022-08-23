Зеленський попередив про загрозу жорстоких ударів окупантів: звернення (відео)

Зеленський подякував всім, хто захищає справжні цінності та допомагає Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів велику нараду із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Сьогодні ми відзначаємо день нашого прапора, і це відбувається в час, коли ми боремося проти найстрашнішої загрози нашій державності і водночас коли ми досягли найбільшої національної єдності. Саме тому ми вистояли. Бо ми об’єдналися й об’єднали світ навколо справжніх цінностей. Наш національний прапор став глобальним символом сміливості. Символом усіх, хто цінує вільне життя. Де синьо-жовтий, там немає й не буде тиранії. Де синьо-жовтий, там немає й не буде нелюдів. Наш прапор є всюди – від передової, де наші воїни бʼють ворога, до столиць на всіх континентах, і він означає всюди одне – людяність», - повідомив президент України.

Зеленський подякував всім, хто захищає справжні цінності, хто допомагає Україні, хто з 24 лютого й до сьогодні обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім. За свободу, за незалежність.

«Уже зовсім скоро ми будемо відзначати наше головне національне свято – нашу незалежність. Уже завтра. Ми запланували багато активностей – того, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом – українці в Україні, на всій нашій території, на вільній і на тимчасово окупованій, бо наші люди всюди борються. Українці за кордоном – усі, хто допомагав, усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротися за Україну», – зазначив Зеленський.

Він додав, що жоден окупант не почувається в безпеці на нашій землі. Всі колаборанти знають, що в них немає майбутнього. А українці не просто вірять, але й бачать, що в нашої держави є перспектива.

«І на завтра я запланував нагородження людей, які зробили свій внесок у нашу міцність. Це люди з різних сфер життя. Наші воїни, це всі, хто допомагає воїнам. Це зв'язківці, залізничники, рятувальники, медійники, ті, хто інформує наших людей, хто працює в національному марафоні «Єдині новини”. Це комунальники, електрики, водії, волонтери, посадовці, спортсмени, артисти – ті артисти, кого знають на передовій, кому вдячні в армії, ті, хто зберігає й відновлює позитивні емоції наших воїнів. Я попросив різні міністерства, обласні адміністрації, Збройні Сили України, представників ЗМІ надати свої пропозиції щодо того, хто – вирішуєте ви – хто заслуговує нагород у День Незалежності. І завтра нагороди отримають ті, хто справді на них заслуговує», – підкреслив президент України.

Зеленський зазначив, що знаходиться біля офісу Кримської платформи, біля будинку, який символізує, що ми дбаємо про кожну частинку України, про кожну частинку нашого народу – великого українського народу. Крим є невід’ємною частиною нашої держави, Крим – це Україна. Киримли є невід’ємною частиною нашого народу. І ми обов’язково прийдемо в наші міста Криму, до наших людей у Криму й повернемо їм свободу, яка належить їм по праву так само, як і всім іншим нашим людям.

«Саме для цього ми організували спеціальний формат – кримський формат, Кримську платформу. Ми провели минулого літа інавгураційний саміт і сьогодні – вже другий. Я вдячний усім учасникам саміту – 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій. Європейські лідери, лідери «Великої сімки”, лідери країн Африки, Азії, Латинської Америки. Це не просто зустріч, не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру й законності для Криму, для Чорноморського регіону, для всієї Європи», - наголосив президент України.

Зеленський також звернувся до Харкова та всіх харків’ян:

«Ви – героїчні люди, героїчне місто. Горде місто. Місто з почуттям власної гідності. Місто, яке вміє себе захищати. Місто, чиї люди вміють об’єднуватися. Охайне місто. Місто, яке незмінно вражає всіх, хто приїжджає й бачить, як харків’яни дбають про свої вулиці та двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів. Сьогодні День Харкова. Зараз нашому Харкову не до свята. Так, Харків пережив багато несправедливості й жорстокості. Але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет. Ми обов’язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю!»

Президент України нагадав, що завтра – важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари.

Збройні Сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору.

«Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги», - закликав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.