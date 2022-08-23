Окупанти знову обстріляли Харків

В місті та області оголошено повітряну тривогу

У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

В місті та області оголошено повітряну тривогу.

«Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих», – написав міський голова.

Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.

Варто зауважити, що сьогодні в Харкові святкують День міста.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.