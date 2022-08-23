Окупанти знову обстріляли Харків
В місті та області оголошено повітряну тривогу
У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
В місті та області оголошено повітряну тривогу.
«Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих», – написав міський голова.
Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.
Варто зауважити, що сьогодні в Харкові святкують День міста.
Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.
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