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Окупанти знову обстріляли Харків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли Харків
Рашисти обстріляли Шевченківський район Харкова
фото з відкритих джерел

В місті та області оголошено повітряну тривогу

У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

В місті та області оголошено повітряну тривогу. 

«Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих», – написав міський голова.

Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.

Варто зауважити, що сьогодні в Харкові святкують День міста.

Як повідомлялося, Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

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Теги: Харків обстріл

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