У Британії консерватори заговорили про зміну правил вотуму недовіри

Джонсон знову під загрозою відставки?

У Британії можуть змінити процедуру оголошення вотуму недовіри через невдоволення прем'єром Борисом Джонсоном в уряді. Про це заявив депутат-консерватор Роджер Гейл в коментарі Sky News.

«Я боюся, однак, що, враховуючи характер цієї (Джонсона – ред.) людини, швидше за все, комітету 1922 року (орган, який може ініціювати відставку прем'єра – ред.) доведеться змінити правила, і нам доведеться оголосити вотум недовіри», – заявив Гейл.

При цьому він підкреслив, що зараз більшість консерваторів виступають за те, щоб Джонсон покинув свій пост, хоча все ще залишаються люди, які його підтримують.

Гейл додав, що для Джонсона буде краще, якщо він сам прийме рішення піти у відставку.

Варто зауважити, що ймовірність можливої відставки Джонсона виникла на тлі масового звільнення британських міністрів. В останні дні майже 40 чиновників вирішили припинити свою роботу в уряді.

Причиною такого невдоволення стали неправдиві заяви канцелярії Джонсона з приводу колишнього заступника «парламентського батога» Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях двох колег.

На Даунінг стріт стверджували, що прем'єр не знав про інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше Джонсон визнав, що це була неправдива інформація.

Як відомо, понад 35 співробітників уряду Джонсона подали у відставку.

Раніше повідомлялося, що у відставку пішли міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

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