Джонсон готує важливу зустріч для Зеленського
Прем’єр Британії має намір організувати зустріч президента України з королевою Єлизаветою II
На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту Зеленському візит до Великої Британії.
Візит може відбутися в жовтні. Про це повідомляє The Sunday Times.
Як пише видання, Джонсон має намір запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включно з аудієнцію з королевою Єлизаветою II.
Візит має збігтися з участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.
Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею.
Нагадаємо, Борис Джонсон розповів, що змусить його піти у відставку.
Раніше прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ.