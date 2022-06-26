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    Політика

    Джонсон готує важливу зустріч для Зеленського

    Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею - Джонсон готує важливу зустріч для Зеленського
    Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею
    фото: Офіс президента

    Прем’єр Британії має намір організувати зустріч президента України з королевою Єлизаветою II

    На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту Зеленському візит до Великої Британії.

    Візит може відбутися в жовтні. Про це повідомляє The Sunday Times.

    Як пише видання, Джонсон має намір запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включно з аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

    Візит має збігтися з участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.

    Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею.

    Нагадаємо, Борис Джонсон розповів, що змусить його піти у відставку.

    Раніше прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ.

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    Теги: росія окупанти війна партії Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон готує важливу зустріч для Зеленського