Джонсон готує важливу зустріч для Зеленського

Прем’єр Британії має намір організувати зустріч президента України з королевою Єлизаветою II

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту Зеленському візит до Великої Британії.

Візит може відбутися в жовтні. Про це повідомляє The Sunday Times.

Як пише видання, Джонсон має намір запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включно з аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

Візит має збігтися з участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.

Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею.

Нагадаємо, Борис Джонсон розповів, що змусить його піти у відставку.

Раніше прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ.

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