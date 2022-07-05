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    Політика

    В уряді Джонсона – дві відставки

    Два британські міністри розкритикували прем&rsquo;єра та звільнилися - В уряді Джонсона – дві відставки
    Два британські міністри розкритикували прем’єра та звільнилися
    фото з відкритих джерел

    Міністр фінансів та міністр охорони здоров'я зі скандалом пішли з посад

    У Великій Британії пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, розкритикувавши у своїх заявах прем'єра Бориса Джонсона. Про це повідомляє Sky News.

    «Громадськість справедливо чекає, що уряд працюватиме належним чином, компетентно та серйозно. Я розумію, що це може бути моя остання міністерська робота, але я вважаю, що за ці стандарти варто боротися, і саме тому я звільняюся», – йдеться у заяві про відставку Сунака.

    У свою чергу, міністр охорони здоров'я Саджид Джавід послався на те, що «не може більше з чистою совістю продовжувати працювати в уряді» Джонсона.

    Зазначимо, що відставка обох міністрів є великим ударом для Джонсона, оскільки Руснак фактично є другою людиною в уряді, а Джавід відіграв важливу роль під час пандемії Covid-19.

    Нагадаємо, на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

    Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

    До слова, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

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    Теги: росія окупанти міністр війна відставка Україна робота уряд окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    В уряді Джонсона – дві відставки