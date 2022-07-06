Понад 35 співробітників уряду Джонсона подали у відставку

Сам Джонсон у відставку поки йти не планує

У Великій Британії пішли у відставку понад 35 співробітників уряду Бориса Джонсона. Про це повідомляє Sky News.

Крім високопоставлених членів уряду, які раніше повідомили про звільнення з посад, заяву про відставку подали міністр з питань зайнятості Мімс Девіс, міністр МВС Рейчел Маклін, міністр розвитку експорту Майк Фреєр, та інші члени, які раніше обіймали посади секретарів і торгових представників.

Додамо, що сам Джонсон у відставку поки йти не планує.

Раніше повідомлялося, що у відставку пішли міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

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