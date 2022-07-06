  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Понад 35 співробітників уряду Джонсона подали у відставку
рус
    Політика

    Понад 35 співробітників уряду Джонсона подали у відставку

    Понад 35 співробітників уряду Джонсона подали у відставку
    фото з відкритих джерел

    Сам Джонсон у відставку поки йти не планує

    У Великій Британії пішли у відставку понад 35 співробітників уряду Бориса Джонсона. Про це повідомляє Sky News.

    Крім високопоставлених членів уряду, які раніше повідомили про звільнення з посад, заяву про відставку подали міністр з питань зайнятості Мімс Девіс, міністр МВС Рейчел Маклін, міністр розвитку експорту Майк Фреєр, та інші члени, які раніше обіймали посади секретарів і торгових представників.

    Додамо, що сам Джонсон у відставку поки йти не планує.

    Раніше повідомлялося, що у відставку пішли міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

    Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

    Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

    Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Понад 35 співробітників уряду Джонсона подали у відставку