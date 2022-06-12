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  4. «Бажаю поразки»: глава МЗС Латвії «привітав» окупантів із Днем Росії
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    Політика

    «Бажаю поразки»: глава МЗС Латвії «привітав» окупантів із Днем Росії

    «Бажаю поразки»: глава МЗС Латвії «привітав» окупантів із Днем Росії
    фото: press.lv

    Рінкевич закликав РФ відмовитися від імперських амбіцій

    Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся до окупантів у День Росії і побажав рашистам поразки у розв’язаній проти України війні. Своє побажання Рінкевич опублікував у Twitter.

    «Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави», – наголосив міністр.

    Нагадаємо, у день Росії у Києві має відбутися протестна акція «Останній день Росії». Учасників акції закликають приносити Вітаються «мертві» квіти та вінки із побажаннями на «останнє свято» країни-агресора та її очільника.

    До слова, Латвія заборонила трансляцію всіх телеканалів Росії.

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    Теги: МЗС росія окупанти міністр війна Латвія Україна россия окупація #stoprussia
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    «Бажаю поразки»: глава МЗС Латвії «привітав» окупантів із Днем Росії