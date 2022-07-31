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Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку

Дзвенислава Карплюк
31 липня, 21:39 glavcom.ua
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку

Працівники Червоного Хреста досі не отримали доступу до місця події

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що поки не отримали дозволу відвідати місце теракту проти українських військовополонених в Оленівці. Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву комітету.

«Поки ми не отримали офіційного підтвердження, яке надає нам доступ для відвідування місця або військовополонених, які постраждали від атаки, і на сьогодні наша пропозиція щодо матеріальної допомоги не прийнята», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання». Пізніше МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Теги: червоний хрест війна в Україні теракт Донеччина

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