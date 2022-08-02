Рідні полонених «азовців» вимагатимуть відставки голови Червоного Хреста

Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях,

Родичі українських військовополонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це заявила член Асоціації родин захисників «Азовсталі», сестра начальника штабу полку «Азов» Сандра Кротевич в ефірі Радіо Свобода.

«Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях, на непідконтрольній території. Як вони будуть повертати загиблих хлопців – нам так само невідомо. Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені», – пояснила Кротевич.

Вона додала, що МКЧХ не може фінансуватися країнами світу, оскільки не виконує своїх зобов'язань. «Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває», – сказала вона.

Нагадаємо, у Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що поки не отримали дозволу відвідати місце теракту проти українських військовополонених в Оленівці. Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.